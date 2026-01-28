Läuft gerade Genial oder nur Gelaber? - So will Fable das beste Open-World-RPG 2026 werden
Michael Obermeier
28.01.2026 | 14:20 Uhr

Ein packendes Rollenspiel-Abenteuer mit zig Haupt- und Nebenquests, in dem IHR alles entscheiden dürft. Über 1.000 einzigartige NPCs, mit komplett simulierten Tagesabläufen, die auf all eure Taten reagieren und ihr theoretisch jeden davon heiraten könnt. Dynamische Kämpfe mit Schwert, Bogen und Magie, für die ihr euren eigenen Kampfstil entwickelt. Und all das, in einer gigantischen, wunderschönen Open World. Das ist Fable!

Oder zumindest ist es das, was das Team von Playground Games für Fable verspricht. Zumindest das mit der Open World kann man denen schon glauben, immerhin ist das das gleiche Studio, das seit Jahren die erfolgreichen Forza Horizon-Spiele entwickelt. Aber wie steht’s um den Rest? Immerhin wäre es nicht das erste Mal, dass ein neuer Ableger der inzwischen 22 Jahre alten Rollenspiel-Reihe dann am Ende gar nicht einhalten kann, was im Vorfeld alles Tolles versprochen wurde.

Aber: Dieses Fable soll ein kompletter Neuanfang sein und zwar all die alten Stärken mitbringen, gleichzeitig aber auch mit vielen Traditionen und Altlasten brechen. Zum Beispiel, dass die Reihe damit im Herbst 2026 zum ersten Mal nicht nur auf PC und Xbox, sondern auch auf PlayStation erscheinen wird.

00:00 - Intro
01:50 - Die Story
02:51 - Die Open World von Albion
04:09 - Kampf & Magie
05:42 - Charakter-Editor
06:05 - Lebenssimulation
07:18 - Moral & Konsequenzen
09:22 - Fazit
Fable

Fable

Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
