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Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe

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Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe

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Dimitry Halley
11.06.2026 | 15:00 Uhr

Nachdem frische Lara-Croft-Spiele jahrelang seltener waren als faire Mietpreise in deutschen Großstädten, bekommen wir jetzt nicht nur ein neues Tomb Raider, sondern gleich zwei!

Tomb Raider: Catalyst, eine gigantische Fortsetzung, die zum einen die jüngste Reboot-Trilogie, aber auch die drei Legend-Spiele zuvor irgendwie stimmig fortsetzen will. Und Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Das Remake des ersten Abenteuers von Lara entsteht bei Crystal Dynamics sowie Flying Wild Hog (Trek to Yomi) und hat eine hehre Mission: Die Ursprungsgeschichte von Lara Croft, also den allerersten Serienteil neu auflegen. Dimi durfte das Reboot schon anspielen und hat euch seine Erfahrungen zusammengefasst.

Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X/S und PC. 
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Genre: Action

Release: 12.02.2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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