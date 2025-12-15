Läuft gerade Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis
Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis

0 Aufrufe

Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis

Ann-Kathrin Kuhls
15.12.2025 | 18:45 Uhr

Lara Croft ist zurück! Und zwar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Mit Legacy of Atlantis - einem “Reimagining” ihres allerersten Abenteuers von 1996 - und Catalyst, einem brandneuen Spiel. Wann die beiden rauskommen, worum es im neuen Spiel geht, und was wir noch an Infos aus den Trailern ziehen konnten, seht ihr bei uns.

Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Ich hab Legacy of Atlantis im Video konstant mit Fate of Atlantis verwechselt, dem LucasArts-Spiel von 1992. Sorry dafür! Aber das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen, ist ein cooles Spiel!
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - das legendäre PS1-Original kommt als Remake zurück Video starten   2     1:50

vor 3 Tagen

Tomb Raider: Legacy of Atlantis - das legendäre PS1-Original kommt als Remake zurück
Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis Video starten   14:18

vor 34 Minuten

Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis
Previews

Previews
897 Videos

Zum Kanal
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Genre: Action

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung Video starten   3   2:08

vor 6 Tagen

Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung
Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden Video starten   2     2   11:58

vor 5 Tagen

Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden
Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2 Video starten   1:11

vor 2 Stunden

Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2
Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine Video starten   2     1   2:00

vor einem Tag

Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine
Queens Domain: Neues Retro-RPG erinnert wohlig an From Softwares vergessene Klassiker Video starten   1:00

vor 2 Stunden

Queens Domain: Neues Retro-RPG erinnert wohlig an From Softwares vergessene Klassiker
Sons of the Forest Nachfolger: Forest 3 schickt euch nach Crash auf einen Alien-Planeten Video starten   1:45

vor einem Tag

Sons of the Forest Nachfolger: Forest 3 schickt euch nach Crash auf einen Alien-Planeten
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis Video starten   14:18

vor 34 Minuten

Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis
Queens Domain: Neues Retro-RPG erinnert wohlig an From Softwares vergessene Klassiker Video starten   1:00

vor 2 Stunden

Queens Domain: Neues Retro-RPG erinnert wohlig an From Softwares vergessene Klassiker
Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2 Video starten   1:11

vor 2 Stunden

Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2
Hier spielt ihr eine Hexe im 19. Jahrhundert, verkehrt in der feinen Gesellschaft und haltet Séancen im Hinterzimmer eurer Pension ab Video starten   1:00

vor 9 Stunden

Hier spielt ihr eine Hexe im 19. Jahrhundert, verkehrt in der feinen Gesellschaft und haltet Séancen im Hinterzimmer eurer Pension ab
Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine Video starten   2     1   2:00

vor einem Tag

Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine
Sons of the Forest Nachfolger: Forest 3 schickt euch nach Crash auf einen Alien-Planeten Video starten   1:45

vor einem Tag

Sons of the Forest Nachfolger: Forest 3 schickt euch nach Crash auf einen Alien-Planeten
Diese Bosskämpfe bleiben uns für immer im Gedächtnis! Video starten   1     17:57

vor einem Tag

Diese Bosskämpfe bleiben uns für immer im Gedächtnis!
Decrepit schickt euch so lange durch eine mittelalterliche Burg voller Zombies, bis ihr jeden Gang auswendig kennt Video starten   1:00

vor 2 Tagen

Decrepit schickt euch so lange durch eine mittelalterliche Burg voller Zombies, bis ihr jeden Gang auswendig kennt
Star Citizen 2026: Bekommen wir jetzt endlich, was uns versprochen wurde? | FYNG Talk Video starten   54:54

vor 2 Tagen

Star Citizen 2026: Bekommen wir jetzt endlich, was uns versprochen wurde? | FYNG Talk
Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten Video starten   54:50

vor 3 Tagen

Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten
Highlights der FYNG-Show: Gothic wird größer, Warhammer wird schöner und Bleifuss ist zurück Video starten   18:57

vor 3 Tagen

Highlights der FYNG-Show: Gothic wird größer, Warhammer wird schöner und Bleifuss ist zurück
Solo Leveling: Arise Overdrive - Auf den Game Awards gibt Jin-Woo den Weg zum Schattenmonarchen vor Video starten   1:00

vor 3 Tagen

Solo Leveling: Arise Overdrive - Auf den Game Awards gibt Jin-Woo den Weg zum Schattenmonarchen vor
mehr anzeigen