0 Aufrufe
Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis
Lara Croft ist zurück! Und zwar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Mit Legacy of Atlantis - einem “Reimagining” ihres allerersten Abenteuers von 1996 - und Catalyst, einem brandneuen Spiel. Wann die beiden rauskommen, worum es im neuen Spiel geht, und was wir noch an Infos aus den Trailern ziehen konnten, seht ihr bei uns.
Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Ich hab Legacy of Atlantis im Video konstant mit Fate of Atlantis verwechselt, dem LucasArts-Spiel von 1992. Sorry dafür! Aber das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen, ist ein cooles Spiel!
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.