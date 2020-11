von Tobias Veltin, Ann-Kathrin Kuhls,

05.11.2020 15:00 Uhr

Am 10. November erscheint die Xbox Series X. Unser Kollege Tobi von der GamePro hatte die Konsole bereits zwei Wochen Zuhause und besucht uns jetzt im Studio, um über seine Erfahrungen zu berichten. Wie macht sich die Next Gen bemerkbar? Gibt es jetzt überhaupt noch Ladezeiten? Und wieso finden sich Schlagzeilen im Internet, dass sich manche Leute die Finger an ihrer Konsole verbrannt haben sollen?

Wir haben Tobi ein Loch in den Bauch gefragt und deswegen erzählt er uns jetzt ausführlich von seinen Erfahrungen mit Microsofts neuer Next Gen-Konsole. Tobis Artikel rund um das Thema findet ihr selbstverständlich bei uns auf GamePro.de, eine Auswahl haben wir euch hier unten zusammengestellt:

Ständig aktualisierter Sammelartikel zur Xbox Series X und S

Diese Next-Gen fühlt man wirklich! Unsere Series X Preview

Alle Infos zur Xbox Series X - das kann die kompakte Next-Gen-Konsole