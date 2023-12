The Relic: The First Guardian ist ein neu angekündigtes Action-Rollenspiel, das 2025 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll. Es handelt sich dabei um das erste Spiel des Studios Project Cloud Games. Der Stil ist düster und erinnert an The Witcher oder Dark Souls.

Das gezeigte Gameplay lässt allerdings darauf schließen, dass es sich nicht um ein klassisches Soulslike handeln dürfte. In den Kämpfen scheinen Angriffsmuster, Ausweichen und Blocken zwar eine entscheidende Rolle einzunehmen, sie wirken dennoch flotter und weniger erbarmungslos.

Als Last Guardian ist es eure Aufgabe, die Welt vor einer dunklen Bedrohung zu beschützen. Ein Charaktersystem wird es nicht geben, euren Build könnt ihr aber durch die Waffenwahl und Runen beeinflussen. Die Welt wird als Semi-Open-World bezeichnet, es gibt also offene Gebiete, komplett frei herumlaufen könnt ihr aber nicht.