Dieses Metroidvania erinnert an Hollow Knight, aber mit einer coolen Mechanik aus den Kirby-Spielen

Im düsteren Metroidvania Biomorph besiegt ihr eure Gegner nicht nur. Ähnlich wie in den Kirby-Spielen könnt ihr nämlich auch ihre Fähigkeiten absorbieren.

Der Titel erinnert mit seinem Stil an den 2D-Hit Hollow Knight, möchte mit der angesprochenen Mechanik aber frischen Wind ins Genre bringen. Wenn ihr euch in besiegte Monster verwandelt, könnt ihr ihre Angriffe nutzen und so stärkere Feinde bekämpfen und neue Wege freischalten.

Biomorph ist am 5. April auf Steam erschienen. Später im Jahr sollen Versionen für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch folgen.