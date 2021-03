Dungeons & Dragons: Dark Alliance - Neuer Trailer zeigt spektakulären Bosskampf

31.03.2021 12:53 Uhr

Bereits im Juni erscheint mit Dungeons & Dragons: Dark Alliance der spirituelle Nachfolger von Baldur's Gate: Dark Alliance als actionreicher Koop-Titel. Im neuen Trailer wird der Bosskampf gegen Flugmonster Hagedorn spektakulär in Szene gesetzt.



Dungeons & Dragons: Dark Alliance erscheint am 22. Juni 2021 für die PS4, Xbox One und den PC.



Kollege Tobi konnte das Third-Person-Actionspiel bereits anspielen, seinen Eindruck erfahrt ihr hier:

Dungeons & Dragons: Dark Alliance - Das "PS2-Diablo" für Koop-Fans kehrt zurück