Eine der besten Koop-Shooter-Reihen gibt's jetzt als ultimative Collection

Seit dem Release von Teil 1 im Jahr 2009 hat sich Borderlands zu einer festen Größe auf dem Shooter-Markt entwickelt und ist besonders bei Koop-Fans beliebt. 2K hat jetzt die neue Borderlands Collection 'Pandoras Büchse' vorgestellt, die alle Hauptteile der Serie und alle DLCs beinhaltet. Die Sammlung ist ab sofort für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC erhältlich.

Mit Borderlands 1-3, The Pre-Sequel sowie den Adventures 'Tales from the Borderlands' und 'New Tales from the Borderlands' bietet die Collection etliche Stunden bester Unterhaltung. Der unverkennbare Comic-Look, die derben Sprüche und abgedrehten Figuren sorgen dabei für eine ordentliche Portion Chaos.

Das Fantasy-Spin-Off Tiny Tinas Wonderlands hat es dagegen leider nicht in die Auswahl geschafft.