Eine der packendsten Sci-Fi-Geschichten der letzten Jahre wird größer: Story-DLC zu The Alters wird fast nochmal so lang wie das Hauptspiel

The Alters ist eines der außergewöhnlichsten Survivalspiele überhaupt. Ihr strandet hier als letzter Überlebender auf einem Planeten, der von einer Sonne langsam geröstet wird. Um rechtzeitig zu entkommen, klont ihre alternative Versionen von euch selbst. Die haben ganz andere Entscheidungen in ihrem Leben gefällt und wurden so zu völlig anderen Menschen mit völlig anderen Fähigkeiten.

Das Addon dreht sich dabei um einen dieser alternativen Klone – den Wissenschaftler! Der verlässt den Planeten nicht, sondern gräbt sich ein und forscht vor sich hin. Beziehungsweise lässt einige alternative Wissenschaftler zurück, die den Planeten terraformen. Obendrein bringt der DLC auch weitere Alters ins Spiel, darunter einen Biologen, einen Geologen, einen Chemiker und einen Physiker.

Die Erweiterung wird richtig umfangreich und soll um die 20 Stunden Spielzeit bieten - also im Grunde nahezu genau so viel, wie das ursprüngliche Hauptspiel! The Alters: Last Variable erscheint am 13. Juli.