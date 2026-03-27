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Einen Monat vor dem Release: Neuer Trailer zum Stranger Things-Zeichentrick ist da!

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Einen Monat vor dem Release: Neuer Trailer zum Stranger Things-Zeichentrick ist da!

Dennis Müller
27.03.2026 | 10:55 Uhr

Bevor Stranger Things: Tales from '85 am 23. April startet, hat Netflix einen neuen Trailer zum Zeichentrick veröffentlicht, der die Lücke zwischen Staffel 2 und 3 schließen soll. 

Alle Infos zur Serie findet ihr im verlinkten Artikel auf GamePro.
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