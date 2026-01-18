Stranger Things: Tales From '85 - Release, Story und was ihr noch zur Spin-off-Serie wissen müsst

Stranger Things geht weiter. Die Originalserie ist zwar abgeschlossen, aber ein Spin-off lässt uns erneut mit Elfie, Mike & Co. Abenteuer erleben.

Annika Bavendiek
18.01.2026 | 11:00 Uhr

Elf und Mike kehren in einer Cartoon-Serie zurück. (Bild: Netflix) Elf und Mike kehren in einer Cartoon-Serie zurück. (Bild: Netflix)

Seit Anfang 2026 ist Stranger Things abgeschlossen, was aber nicht bedeutet, dass wir künftig keine neuen Geschichten mit Elf, Mike und Co. erleben werden. Ein animiertes Spin-off mit dem Namen Stranger Things: Tales From '85 wurde bereits angekündigt. Wir fassen hier alle wichtigen Fakten und Gerüchte zusammen.

Hinweis: Dieser Artikel dient als allgemeine Übersicht. Sobald es wichtige Neuigkeiten zur Serie gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Video starten 1:14 Stranger Things geht auch nach Staffel 5 weiter und zwar als Cartoon

Cartoon statt Realverfilmung

Anders als die Hauptserie setzt das Spin-off auf einen animierten Stil, der an "klassische Samstagmorgen-Cartoons der 80er Jahre" erinnern soll (wie z. B. He-Man oder The Real Ghostbusters). Das bietet den Macher*innen auch neue Möglichkeiten. Uns sollen "überraschende Wendungen" erwarten.

Die Duffer Brothers sind wie bereits in der Hauptserie erneut an der Produktion beteiligt:

  • Showrunner & Lead-Produzent: Eric Robles
  • Lead-Produzenten: Matt und Ross Duffer, Hilary Leavitt (Upside Down Pictures), Shawn Levy (21 Laps), Dan Cohen
  • Animationsstudio: Flying Bark

Release-Datum: Wann startet die Spin-off-Serie?

  • Termin: irgendwann in 2026

Ein genaues Datum gibt es noch nicht, aber Branchenkenner*innen rechnen eher mit der zweiten Jahreshälfte.

Wie viele Folgen hat Staffel 1? Wie viele Folgen die Serie aufweist und ob sie alle auf einen Schlag erscheinen, oder wie zuletzt bei Staffel 5 in mehrere Parts aufgeteilt werden, ist noch unklar.

Streaming-Dienst: Wo läuft Tales From '85?

Die Originalserie lief als Netflix-Produktion exklusiv auf dem Streaming-Dienst mit dem roten N. Das wird auch mit Tales From '85 nicht anders sein.

Auf Seite 2 gehen wir auf die Geschichte der Serie ein.

