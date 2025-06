Auf der gestrigen State of Play wurde mit Bloodstained: The Scarlet Engagement ein Nachfolger für das 2019 veröffentlichte Bloodstained: Ritual of the Night angekündigt. Das Metroidvania fungiert dabei als Prequel und spielt 200 Jahre vor den Eregnissen des Vorgängers.

Mit Leonard Brandon und Alexander Kyteler kommen zwei neue Charaktere ins Spiel, an dessen Seite es Spielende mit dem fiesen Dämonenfürsten Elias aufnehmen. Die Kommentare unter dem Trailer auf YouTube zeigen sich bisher begeistert, vor allem der technische Fortschritt wird gelobt.

Bisher wurde der Titel für PC, PS5 und Xbox Series angekündigt.