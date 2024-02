Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

FromSoftware haben nicht nur den Release vom Shadow of the Erdtree auf PS5, PS4, Xbox-Konsolen und PC für den 21. Juni 2024 bestätigt, auch wurde in einem dreiminütigen Trailer allerhand neues Gameplay gezeigt.

Darin zu sehen ist das Land of Shadow, in dem der Bruder der berüchtigten Malenia - namentlich Miquella - sein Unwesen treibt. Genau wie Messmer der Pfäler, offenkundig einer der Bosse im Addon. Er steckt auch als Statue in der Collector's Edition, zusammen mit einem Artbook und dem Soundtrack.

Ansonsten gibt es viele neue Waffen und Zauber zu sehen, ebenso wie Unmengen an knüppelschwierigen Feinden und vor allem unglaublich hübschen Panoramen.