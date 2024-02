Elden Ring Story-DLC hat endlich Release: Alles Wichtige zur Shadow of the Erdtree-Erweiterung

Alle Infos zum Shadow of the Erdtree-Reveal findet ihr hier.

Knapp zwei Jahre nach Release von Elden Ring hat Entwickler FromSoftware heute zum erstem Mal enthüllt, was uns im Story-DLC Shadow of the Erdtree erwartet. Zudem wurde zur großen Freude auch der Release der Erweiterung enthüllt.

Wann erscheint Shadow of the Erdtree?

Datum: 21. Juni 2024

Erscheint der Story-DLC für alle Plattformen? Shadow of the Erdtree kommt auf PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und natürlich auch auf PC.

Was kostet der Story-DLC? Wollt ihr euch nur den DLC schnappen, werden 39,99 Euro fällig. Infos zu den einzelnen Editionen findet ihr weiter unten in der News.

Den Reveal-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

3:06 Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Es geht wohl in eine neue Zeitlinie

Zwar sehen wir im wahrlich fantastisch inszenierten Trailer wieder allerhand Bosse und generell neue Gegner, bekommen jedoch vor allem auch eine genaue Idee davon, was uns in Shadow of the Erdtree storytechnisch erwartet.

So scheint es sich beim Blick auf das aufgebrochene Ei zu Beginn des Trailers zu bewahrheiten, dass sich die Geschichte rund um Miquella und ihre Mutter Marika dreht – was bereits nach einem ersten Teaser-Bild vor Monaten spekuliert wurde.

Alle Infos zum DLC bis zum heutigen Zeitpunkt erfahrt ihr übrigens hier:

Zudem scheint es so, und das deutet der Name Shadow of the Erdtree bereits an, dass wir uns im Story-DLC in eine Schattenwelt begeben, die eventuell sogar in einer alternativen Zeitlinie spielt.

Ob das stimmt, müssen wir mit noch genauerem Blick auf den Trailer zwar noch verifizieren, jedoch wirkt Limgrave verändert und deutlich düsterer, als wird es aus dem Hauptspiel kennen.

Die Collector's Edition zu Shadow of the Erdtree könnt ihr euch ab sofort vorbestellen.

Neue Shadow of the Erdtree-Editionen enthüllt

Im direkten Anschluss an den Reveal wurden zudem einige neue Editionen enthüllt, die wir euch hier kompakt auflisten:

Nur DLC: 39,99 Euro

39,99 Euro Premium Bundle: 49,99 Euro (inkl. digitales Artbook und Soundtrack)

49,99 Euro (inkl. digitales Artbook und Soundtrack) DLC + Hauptspiel: 79,99 Euro (inkl. neue Geste)

79,99 Euro (inkl. neue Geste) Deluxe Edition: 99,99 Euro (inkl. Geste, digitales Artbook und OST zu Hauptspiel + DLC)

99,99 Euro (inkl. Geste, digitales Artbook und OST zu Hauptspiel + DLC) Collector's Edition: 250 Euro (inkl. Statue, Artbook und Soundtrack)

Exklusive Infos auf GameStar

Kollegin Petra Schmitz konnte vor der Enthüllung ein Exklusiv-Interview mit Creative Director Hidetaka Miyazaki über Shadow of the Erdtree führen. Weitere Infos zur Lore des Story-DLCs, zum Umfang und vieles mehr findet ihr unter dem Link oben.

Wie haben euch die ersten Eindrücke aus Shadow of the Erdtree gefallen und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind euch aufgefallen?