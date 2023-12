Fortnite Rocket Racing startet morgen: Mögliche Uhrzeit und alles zum neuen Rennspielmodus

Ab morgen könnt ihr euch in Fortnite dem Geschwindigkeitsrausch hingeben.

Heute kam mit LEGO Fortnite der erste neue Spielmodus in Fortnite, eine Verschnaufspause gönnt uns Epic aber nicht, denn morgen geht's gleich weiter. Nach dem Survival-Crafting-Adventure mit Klemmbausteinen und neuen Skins könnt ihr dann ab Freitag in Rocket Racing ordentlich auf die Tube drücken. Alles, was ihr über den neuen Modus, mögliche Server-Downtime und den Start wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Zum Release von Rocket Racing: Wie steht's um die Server und wann geht es los?

Wann genau geht's mit Rocket Racing los ? Am Freitag, den 8. Dezember ist der neue Modus verfügbar. Die genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt.

? Am ist der neue Modus verfügbar. Die genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt. Gibt es wieder eine Server Downtime? Es könnte sein, dass die Server erneut morgens bis zum frühen Nachmittag down gehen und ihr danach erst loslegen könnt. Allerdings können wir das noch nicht mit Sicherheit sagen. Es wäre auch gut denkbar, dass durch das Update, dass mit dem LEGO-Modus kam, bereits alles erledigt ist. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald es neue Infos gibt.

Was ist Rocket Racing überhaupt?

Welches Spiele-Genre erwartet euch? Ein Arcade-Rennspiel

Ein Arcade-Rennspiel Welche USK-Freigabe hat Rocket Racing? Der Modus hat eine Freigabe ab 0 Jahren

Was wissen wir bereits über den Modus? Bei Rocket Racing handelt es sich um eine Kooperation mit Psyonix, dem Rocket League-Entwickler. Allerdings schießen wir mit unseren Autos keine Bälle über das Feld, sondern fahren Rennen, wie es sich für einen Arcade Racer gehört.

Der Modus soll immer wieder neue Strecken erhalten und auf denen wird nicht nur gedriftet und geboostet, sondern ihr könnt auch fliegen.

Neuer Trailer bei den Game Awards

Heute Nacht sollten wir dann bereits einen wesentlich besseren Eindruck vom neuen Modus bekommen, denn bei den The Game Awards von Geoff Keighley wird ein Trailer gezeigt. Die Show findet ab 1:30 Uhr deutscher Zeit statt und wir werden live für euch berichten und euch natürlich auch den Trailer zeigen.

Weitere neue Modi in Fortnite

LEGO Fortnite ist der erste neue Modus, der sozusagen ein ganz neues "Spiel im Spiel" ist. Er ging am 7. Dezember live.

Hier könnt ihr euch solange noch mal den Trailer zu LEGO Fortnite anschauen:

2:37 Lego trifft im Dezember auf Fortnite und dieser Trailer macht richtig Lust drauf

Der nächste Modus wird morgen, also am 9. Dezember, launchen und noch mal ein ganz anderes Spielkonzept mitbringen. Fortnite Festival ist nämlich ein Musik-Rhythmusspiel, bei dem ihr auf der Bühne Songs von bekannten Künstler*innen wie Billie Eilish und Lady Gaga performen dürft. Wir informieren euch natürlich auch über den Start dieses Modus'.

Was haltet ihr von Rocket Racing, beziehungsweise überhaupt von der Idee mit den neuen Spielmodi?