Fortnite Festival startet morgen: Mögliche Uhrzeit und alle Songs im neuen Modus

Der letzte neue Modus ist etwas für alle Musikfans - oder diejenigen mit gutem Rhythmusgefühl.

Mit Festival startet morgen der dritte und letzte neue Modus in Fortnite, der während des "Der Große Knall"-Events angekündigt wurde. In diesem schwingt ihr euch auf die Bühne und performt Songs bekannter Künstler*innen. Wir verraten euch alles, was ihr zum Start, den Servern und dem Modus wissen müsst und haben bereits die Playlist für euch.

Fortnite Festival: Wann geht's los und gibt es eine Server Downtime?

Wann genau startet Festival? Am Samstag, den 9. Dezember launcht der neue Modus in Fortnite. Die genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt, aber da Rocket Racing am 8. Dezember um ca. 16 Uhr live gar, gehen wir davon aus, dass Festival zur selben Uhrzeit spielbar sein wird.

Was ist Fortnite Festival?

Welches Spiele-Genre erwartet euch? Ein Musik-Rhythmusspiel

Was erwartet euch genau in Fortnite Festival? In dem Modus, der von Rock Band-Entwickler Harmonix kommt, spielt ihr entweder solo oder mit Freund*innen zusammen. Auf der Bühne performt ihr Hits von bekannten Künstler*innen. Dabei müsst ihr euer Rhythmusgefühl unter Beweis stellen.

In Zukunft sollen dann immer wieder neue Artists mit dabei sein. Den Anfang macht The Weeknd, der dieses Wochenende die Bühne rockt und gleich mit vier Songs dabei ist.

Die komplette Playlist mit Billie Eilish, Lady Gaga und Co.

The All-American Rejects: Dirty Little Secret

Great Van Fleet: Highway Tune

Machine Gun Kelly, ft. Willow: Emo Girl

Sub Urban: Cradles

Witchgang: Nothing's Alright

Bell Biv Devoe: Poison

Imagine Dragons: Thunder

NF: The Search

The Weeknd: The Hills

The Weeknd: Blinding Lights

The Weeknd: Save Your Tears

The Weeknd: Take my Breath

Billie Eilish: Bad Guy

Kendrick Lamar: I

Nine Inch Nails: The Hand that Feeds

The Cranberries: Zombie

The Killers: Mr. Brightside

Olivia Rodrigo: Vampire

DNCE: Cake by the Ocean

KT Tunstall: Suddenly I See

Onerepublic: Countin Stars

Weezer: Buddy Holly

Fall Out Boy: My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up)

Lady Gaga: Bad Romance

Psy: Gangnam Style

Florence + the Machine: Dog Days Are Over

LMFAO ft. Lauren Bennett&Goonrock: Party Rock Anthem

Queens of the Stone Age: Go With the Flow

The White Stripes: Seven Nation Army

Epic Games: Brace for Chaos

Epic Games: Butter Barn Hoedown

Epic Games: Run it

Epic Games: Switch Up

Epic Games: Take me Higher

Zwei weitere neue Fortnite-Modi sind bereits verfügbar

Am 7. und 8. Dezember sind bereits zwei weitere Modi in Fortnite gestartet. Jeder bringt seine ganz eigenen Spielmechaniken mit. In LEGO Fortnite müsst ihr überleben und Items craften sowie Gebäude bauen. In Rocket Racing flitzt ihr über rasante Rennstrecken und könnt dabei sogar fliegen.

Was haltet ihr vom neuen Festival-Modus in Fortnite und vor allem: Wie gefällt euch die Playlist, mit der das Musikspiel startet?