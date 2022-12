God of War Ragnarök: So löst ihr die Mission Lied der Sande

God of War Ragnarök bietet viele Nebenmissionen, die ihr abseits vom Hauptpfad erledigen könnt. In Alfheim bekommt ihr so die Aufgabe, zwei riesige Quallen namens Hafgufa zu befreien. Wir zeigen euch die Lösung für die Mission "Lied der Sande".

Achtung, Spoiler: Wir haben die Mission mit einem weit fortgeschrittenem Spielstand abgeschlossen. Dadurch können Spoiler für Waffen, Skills, Rüstungen und mehr auftauchen.