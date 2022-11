God of War Ragnarök: 'Lied der Sande' beenden und Trophäe 'Gufa total' schnappen

God of War Ragnarök hat einige großartige Nebenmissionen, die sich definitiv lohnen. Dazu gehört auch der Doppel-Gefallen Geheimnis der Sande und Lied der Sande. Während ihr den ersten von beiden aber relativ früh im Spiel erledigen könnt, müsst ihr für den zweiten etwas warten. Wie erklären euch, wie ihr ihn starten und abschließen könnt.

So startet ihr Lied der Sande

Bevor ihr den zweiten Hafgufa finden und befreien könnt, müsst ihr die Hauptquest "Die Abrechnung" und den Gefallen "Das Geheimnis der Sande", wo ihr den ersten Hafgufa befreit, abgeschlossen haben. Dann erhaltet ihr in Alfheim Zugang zum neuen Areal Die Verbotenen Sande. Sobald ihr dort ankommt, startet der Gefallen.

Betretet die Hafgufa-Höhle

Die Höhle befindet sich im Norden der Karte. Klettert hier runter und erkundet sie. Der Pfad ist relativ linear, stellt euch aber auch vor einige kleine Rätsel. So müsst ihr direkt am Anfang eine Klangmauer zerstören und im Inneren gibt es etwa dicke Stränge, die euch den Weg versperren. Hier müsst ihr eure Axt von den Kristallen im richtigen Winkel abprallen lassen. An einigen Stellen sind die Kristalle auch hinter orangenen Wänden versteckt, die ihr erst mit Schall-Pfeilen beschießen müsst.

So befreit ihr den Hafgufa

Habt ihr euch durch die Höhle gearbeitet, findet ihr den zweiten Hafgufa. Wie schon beim ersten müsst ihr auch beim zweiten die roten Knotenpunkte seiner Fesseln zerstören. Allerdings ist es diesmal um einiges komplizierter. Seid ihr in der Kammer mit dem Hafgufa angekommen, wendet euch direkt nach links. Werft hier eure Axt auf den Kristall gegenüber, um einen Schwingpunkt für die Chaosklingen freizulegen. Springt anschließend hinüber.

Blickt dann nach oben zu den ganz linken Knotenpunkten. An der Wand hinter ihnen ist wieder eine orangene Wand, die ihr mit einem Schall-Pfeil beschießen könnt, um den Kristall freizulegen. Werft anschließend eure Axt auf den freigelegten Kristall, um die ersten drei Knotenpunkte zu öffnen.

Anschließend könnt ihr über den Schwingpunkt zurückspringen und die roten Knotenpunkte direkt vor euch lösen. Springt dann noch ein letztes Mal zurück zum Vorsprung und dreht euch um und nach oben, um die Axt auf die letzten roten Knotenpunkte zu werfen.

Hier könnt ihr euch die Lösung auch im Video anschauen:

Weitere Guides und Tipps zu God of War Ragnarök:

Anschließend öffnet sich ein neuer Durchgang, durch den ihr wieder nach draußen kommt. Seid ihr zurück an der Oberfläche, müsst ihr nun ein kleines Stück Richtung Süd-Westen reisen. Dort könnt ihr jetzt den Käfig des Hafgufa zerstören. Anschließend könnt ihr euch die schöne und ein wenig tragische Sequenz anschauen und bekommt die Trophäe "Gufa total".