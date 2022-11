God of War Ragnarök - So sind die 9 Welten entstanden

God of War Ragnarök ist eines der absoluten Highlights des Spiele-Jahres 2022. Der Titel ist am 9. November für PS4 und PS5 erschienen und entpuppt sich als voller Erfolg für Sony. Auch in unserem Test schneidet das neue Abenteuer von Kratos und Atreus richtig gut ab.

Neben dem spaßigen Gameplay und der spannenden Geschichte beeindruckt das Spiel besonders auf der technischen Seite. Die Grafik ist Top, Effekte und Umgebungen auf allerhöchstem Niveau. In einem neuen Video erzählen ein paar der Entwickler*innen, wie die Umgebungen, Effekte und Levels entstanden sind.