God of War Ragnarök - Trailer stellt die Barrierefreiheit im Spiel vor

God of War Ragnarök erscheint am 9. November exklusiv für PS4 und PS5. Eine PC-Version soll 2023 folgen. Das Spiel knüpft an die Ereignisse aus dem Vorgänger von 2018 an, erneut verfolgen wir das Schicksal von Serienheld Kratos und seinem Sohn Atreus. In unserem Test konnte der Titel auf ganzer Linie überzeugen.

Der neue Ableger bietet eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten, die für eine möglichst umfangreiche Barrierefreiheit sorgen sollen. Neben speziellen Filtern, die das Spielen mit Sehschwächen erleichtern und der Option, das Controller-Layout auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen, gibt es auch viele Hilfen für die Kämpfe und die Navigation durch die Spielwelt.