Hades trifft auf Animal Crossing: Neuer Trailer zu Grimorire Groves verrät, wann das Spiel erscheint

In Grimoire Groves wollt ihr eine meisterhafte Hexe werden. Dafür absolviert ihr in einem magischen Wald eine Hexenausbildung, erkundet die Umgebung, beschwört Pflanzenwesen und könnt ihr Haus mit diversen Gegenständen ausstatten. Spielerisch ist das Ganze ein Action-Spiel mit Roguelite-Elementen, uns erinnert der Titel an einen Mix aus Hades und Animal Crossing.

Der neueste Trailer zum Spiel verrät nun das Release-Datum. Ab dem 6. März 2025 könnt ihr euch den Titel auf Steam herunterladen.