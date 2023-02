Hogwarts Legacy - Der Launch-Trailer entführt euch in die Wizarding World

Hogwarts Legacy steht kurz vor dem Release. Bevor es am 10. Februar auf PS5, Xbox Series X/S und PC losgeht, setzt der Launch-Trailer den Ton. Im Spiel erwartet euch ein magisches Abenteuer, ganz so, wie ihr es von einem Open-World-RPG im Harry Potter-Universum erwarten würdet.

Ihr könnt euer Haus wählen und das Schloss sowie die Umwelt erkunden, Zaubersprüche lernen und jede Menge Geheimnisse aufdecken. Worauf sich Dennis dabei am meisten freut, erzählt er euch in diesem Artikel. Der Titel erscheint übrigens auch für PS4 und Xbox One, allerdings erst im April. Mehr Infos zur Kontroverse rund um das Universum gibt euch Eleen.