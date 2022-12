Hogwarts Legacy wurde für PS4/Xbox One erneut verschoben, aber Switch-Fans können sich freuen

Knapp zwei Monate dauert es noch, bis Fans sich in Hogwarts Legacy wieder in das Harry Potter-Universum stürzen können - zumindest auf PS5 und Xbox Series X/S. Wie Entwickler Avalanche Software jetzt nämlich bekannt gegeben hat, müssen wir auf die Version für PlayStation 4 und Xbox One noch länger warten. Zumindest wissen wir jetzt aber auch, wann der Release für Switch ist.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Hogwarts Legacy wird auf PS4 und Xbox One verschoben

Wie die Entwickler*innen via Twitter bekanntgaben, verzögert sich die Last Gen-Version um rund zwei weitere Monate. Einen Grund für die Verschiebung gaben sie nicht an. Entsprechend können wir nur mutmaßen, ob die Performance auf den älteren Konsolengenerationen noch etwas Feinschliff braucht.

Hogwarts Legacy-Release auf PS4/Xbox One: am 4. April 2023

Auch Switch-Release endlich bekannt

Switch-Spieler*innen dagegen bekommen eine erfreulichere Nachricht. Bislang hieß es nämlich nur, dass ein Releasetermin zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben wird, jetzt wissen wir es genau. Die Veröffentlichung für den Handheld erwartet uns knapp fünf Monate später:

Hogwarts Legacy-Release auf Nintendo Switch: am 25. Juli 2023

Hier gibt es auch einen aktuellen Gameplay-Trailer zum Spiel:

Bald neues zu Hogwarts Legacy

Wer eine Current Gen-Konsole hat, muss sich übrigens keine Sorgen machen. Auf PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint Hogwarts Legacy wie geplant am 10. Februar 2023. Habt ihr die Deluxe oder Collector's Edition vorbestellt, bekommt ihr sogar schon ab 7. Februar Zugang zum Spiel.

Aber auch alle anderen müssen nicht mehr allzu lange auf neue Inhalte warten. Bereits morgen, am 14. Dezember, wird es einen neuen Gameplay-Showcase geben. Wann der Hogwarts Legacy-Stream startet und was wir dort erwarten können, lest ihr hier.

Wartet ihr auf die Last Gen-Version von Hogwarts Legacy oder spielt ihr auf einer neueren Konsole?