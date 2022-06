Hollow Knight: Silksong bekommt neuen Gameplay-Trailer und erscheint auch auf Xbox

12.06.2022 19:47 Uhr

Es gibt ein neues Lebenszeichen zu Hollow Knight: Silksong, und was für eines: In einem brandneuen Trailer, der auf dem Xbox Showcase 2022 gezeigt wurde, gibt es zahlreiche neue Szenen aus dem Spiel zu sehen. So kämpft sich Hornet durch viele Gegner und erlebt dabei ein neues Abenteuer.

Noch gibt es kein Release-Datum für das Spiel aber wir können uns sicher sein, dass es auch für Xbox Series X/S erscheint und direkt im GamePass zur Verfügung steht.