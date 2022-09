LEGO Brawls - Trailer feiert Launch der Smash Bros.-Alternative im Klötzchen-Look

LEGO Brawls ist am 3. September für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erschienen. Entwickler Red Games setzt hier auf ein ähnliches Prinzip wie bei Smash Bros. und ähnlichen Titeln. In 2,5D-Arenen bekämpft ihr euch in unterschiedlichen Spielmodi Solo oder im lokalen oder Online-Multiplayer.

Der Launch-Trailer zeigt Einblicke in die Kämpfe und den umfangreichen Charakter-Editor. Mit dem könnt ihr euch eure eigenen Kämpfer erstellen und dann als Ritter oder Piratin in den Kampf ziehen.