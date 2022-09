Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Alle Neuerung bei Kämpfen und Erkundung im Trailer

Mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope erscheint am 20. Oktober der zweite Ableger von Ubisofts Rundenstrategie-Crossover mit den beliebten Rabbids und Nintendos Vorzeige-Klempner für die Nintendo Switch. Erneut stürzt ihr euch in eine abgedrehte Geschichte und jede Menge Kämpfe, die wie schon im Vorgänger in rundentaktischen Gefechten ausgetragen werden. Kollege Tobi konnte das Spiel schon ausprobieren und zeigt sich bisher begeistert.

Im direkten Vergleich zu Teil eins hat sich aber einiges getan. So dürft ihr in Sparks of Hope zwischendurch Gebiete frei erkunden und auch die Bewegung innerhalb der Schlachten wurde angepasst. Alle Neuerungen und einen Überblick über das Spiel verschafft der neue Trailer von Ubisoft.