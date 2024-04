Meta-Ghost sieht aus wie Hades mit Cyberpunk-Setting

In Meta-Ghost: The Breaking Show nehmt ihr in der Zukunft an einem aufregenden Wettbewerb teil. Der Titel erinnert an Hades mit Cyberpunk-Setting.

Die Breaking Show ist ein brutaler Wettbewerb, bei dem Teilnehmer*innen gegen Horden von Robotern antreten und diese Gefechte live streamen. Euer Abschneiden bei jedem Versuch entscheidet darüber, mit welchen Voraussetzungen ihr den nächsten Run startet. Genre-typisch gibt es dabei allerlei Waffen und Fähigkeiten, die kombiniert werden können.

Meta-Ghost: The Breaking Show startet am 24. April 2024 auf Steam in den Early Access. Aktuell gibt es noch keine Infos zu möglichen Konsolenversionen.