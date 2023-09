Neue Quests, neues Gameplay, neues Spiel? - Cyberpunk 2.0 + Phantom Liberty

In wenigen Tagen kommt das lang angekündigte Cyberpunk 2077 Addon Phantom Liberty. Das Addon führt uns in den neuen Stadtteil Dogtown, dort gibt’s neue Quests, Charaktere, Ausrüstungsgegenstände, Fahrzeuge und mehr. In ein paar Tagen kommt aber auch noch das Update 2.0 raus und krempelt Cyberpunk gewaltig um. Vor ein paar Wochen hatten wir schonmal ein Vorschau-Video zu Phantom Liberty und Update 2.0, aber inzwischen hat CD Projekt Red mehr Details verraten, also fassen wir hier nochmal alles für euch zusammen.

00:00 - Intro

01:43 - Phantom Liberty Story

04:38 - Dogtown

07:32 - Update 2.0

11:05 - Outro

