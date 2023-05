Neues Game Pass-Spiel lässt euch alte Autos aufpolieren und an Motoren schrauben

Am 13. Juni kommt mit dem Car Mechanic Simulator 2021 ein neuer Titel für alle Auto-Fans in den Game Pass. Im Spiel übernehmt ihr eine Werkstatt und schraubt dort an über 70 verschiedenen Fahrzeugen herum. Teilweise müsst ihr nur einen Reifen- oder Öl-Wechsel vornehmen, andere Autos benötigen aber deutlich mehr Pflege.

Dabei übernehmt ihr jeden einzelnen Handgriff selbst aus der First-Person-Perspektive. Ihr nehmt euch also jeder noch so kleinen Schraube an, bedient unterschiedliche Maschienen und könnt so nebenbei auch einiges über den Aufbau von Autos lernen.

Natürlich dürft ihr die fertigen Flitzer dann auch auf einer Teststrecke ausprobieren oder wie ein echter Sammler ausstellen und präsentieren. Alle Zu- und Abgänge des Game Pass im Juni 2023 findet ihr in unserer Übersicht.