Neues Piraten-Spiel schickt euch als tierische Freibeuter in Echzeit-Seeschlachten

Ihr habt Lust auf Piraten-Action, aber Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ist euch irgendwie zu normal und geerdet? Dann ist das kommende Indie-Spiel Fluffy Sailor vielleicht was für euch. Hier stecht ihr mit eurer Crew in See und segelt auf in neue, karibische Abenteuer, allerdings besteht euer Volk aus flauschigen Tieren.

Wisst ihr was flauschige Tiere in diesem Rogue-Lite noch sind? Eure Munition natürlich! In Action-lastigen Echtzeit-Seeschlachten müsst ihr euch gegen eure Feinde zur Wehrsetzen. Mit geenternten verstärkt ihr eure Flotte, was euch im Laufe der Spielzeit in immer gefährlichere Gewässer vorstoßen lässt.

Neben normalen PIratenschiffen sind im Trailer auch absurdere Gefährte wie ein Schildkröten-Boot und eine Art schwimmender Kettenpanzer zu sehen. Ob das ganze auch was taugt, könnt ihr dank einer kostenlosen Steam-Demo selbst ausprobieren.

Fluffy Sailors soll im März 2025 bei Steam erscheinen.