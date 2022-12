Während den Game Awards wurde ein neuer Trailer zu Nightingale gezeigt. Im Spiel verschlägt es euch in die Fae Realms - ein Reich voller mysteriöser Bestien und magischer Kreaturen, in dem ihr euch eine Basis und ein neues Leben aufbauen müsst. Der Titel setzt auf eine shared Open World, in der Spieler*innen gemeinsam Siedlungen errichten oder gegen Monster kämpfen können. Ihr bekommt dafür Nahkampf- sowie Schusswaffen an die Hand und könnt diese auch selbst craften.

Das Spiel soll 2023 für den PC erscheinen.