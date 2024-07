'WTF, das ist wortwörtlich ein Remake!': No Man's Sky kriegt nach 8 Jahren fettes Grafik-Upgrade und so gigantisch ist der Unterschied zum Launch

Ihr dachtet, No Man's Sky war vorher schon hübsch? Dann schaut euch mal diesen Vergleich von 2016 und 2024 an.

Insgesamt acht Jahre ist es inzwischen her, dass das Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky erschienen ist. Trotzdem wird es von Entwickler Hello Games noch fleißig mit neuen Updates versorgt: Erst vor ein paar Tagen ging das große "Worlds Part 1"-Update auf PlayStation und PC live (Xbox und Switch folgen) und hat die Grafik in zahlreichen Bereichen verbessert.

Ein Fan hat es sich nicht nehmen lassen, in einem Video den Look des Spiels von 2016 mit der neuen Grafik gegenüberzustellen. Und die Community ist zurecht begeistert.

Hier könnt ihr euch die Neuerungen auch im Trailer zu World Part 1 anschauen:

1:41 No Man's Sky: Neues Update macht Spiel so schön wie nie, überarbeitet den Look der Welten komplett

So viel schicker sieht No Man's Sky inzwischen aus

Dass das neueste Update für No Man's Sky bei den Fans richtig gut ankommt, zeigen nicht zuletzt die Spieler*innenzahlen: Auf Steam sind sie von durchschnittlich 7.000 gleichzeitigen Spieler*innen vor dem Update auf bis zu 42.926 angestiegen (via SteamDB).

Das ist aber auch kein Wunder, im Grafik-Update steckt nämlich so einiges drin, darunter:

ein realistisches Beleuchtungssystem

glaubwürdige Schatten

volumetrische Wolken- und Nebeleffekte

physikalisch korrekte Wasserberechnungen

Das klingt natürlich alles ganz nett, ist aber ohne Anschaulichkeit nicht viel wert. Zum Glück liefert die YouTuber Cycu1, der in einem Video die Grafik von No Man's Sky zu Release 2016 mit der Optik des Worlds Part 1-Updates gegenüberstellt.

Aber schaut es euch am besten selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dabei zeigt das Video unter anderem die Landesequenz und das Verlassen der Raumstation (man beachte hier im 2024-Update die zusätzlichen Licht- und Raucheffekte!), wie sich das Wasser verändert hat und auch kleine Quality-of-Life-Verbesserungen wie das überarbeitete Inventar. Zum Schluss gibt's noch mal einen Flug über einen der Planeten zu sehen.

Wie gut das Update ankommt, spiegelt sich auch in den Kommentaren unter dem Video wider. Hier findet sich nicht nur viel Lob dazu, wie gut das Update aussieht, sondern auch, dass es gratis verfügbar ist. User TheAccursedEntity fasst das ganz passend zusammen:

"WTF, das ist per Definition wortwörtlich ein Remake, das sind nicht nur neue Texturen, wie ich zuerst dachte. Und das gratis"

Das Worlds Part 1-Update ist zum Release vorerst nur für PlayStation-Konsolen und PC erschienen. Die Versionen für Xbox und Nintendo Switch verzögern sich etwas, ein konkretes Datum gibt es hier noch nicht.

Daneben ist das natürlich – wie der Name vermuten lässt – erst der erste Teil des großen Updates. Das heißt, wir können und in Zukunft auch noch auf Part 2 freuen.

Was haltet ihr vom direkten Grafikvergleich?