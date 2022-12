One Piece Odyssey - Neuer Trailer gibt Hinweise zur Geschichte

Mit One Piece Odyssey erwartet alle Strohhut-Fans ab dem 13. Januar ein umfangreicher JRPG im beliebten Anime- und Manga-Universum. Das Spiel erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC und bietet einen Mix aus neuen und bekannten Charakteren.

Im Verlauf der Handlung betreten diese immer wieder Erinnerungen und gelangen so an Orte, die aus der Vorlage bekannt sind, etwa Alabasta oder Water Seven, und können dort den Verlauf der Ereignisse ändern. Eleen konnte sich schon einen ersten Eindruck vom Gameplay machen und erzählt euch ihre Meinung dazu in der Preview.