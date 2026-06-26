Open-World-Hit aus Deutschland bekommt endlich Release-Termin und PS5-Fans dürfen sich besonders freuen

Mit Enshrouded hat Entwickler Keen Games aus Frankfurt am Main bereits ein ziemlich erfolgreiches Early Access-Spiel auf die Beine gestellt. Nun wurde der Release-Termin von Version 1.0 bekannt gegeben und eine PS5-Version gibt's auch gleich noch mit oben drauf.

Am 15. Oktober 2026 erscheint Enshrouded 10 für PC und PS5. Eine Xbox-Version befindet sich laut Studio derzeit in Arbeit und soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Was ist Enshrouded?

Das Open-World-Adventure setzt nicht nur auf eine große, handgebaute Fantasykarte, sondern hat vor allem mit dem detaillierten Bausystem von sich überzeugt. In der vollständig zerstörbaren Spielwelt hat die Community in der Vergangenheit bereits beeindruckende Burgen, gemütliche Bauernhöfe, Hogwarts oder eine Nachbildung von Mittelerde auf die Beine gestellt.

Beim Erkunden der offenen Map müsst euch aber auch vorsehen, denn wilde Tiere und fiese Monster sind ebenfalls unterwegs, die ihr allein oder im Online-Koop bekämpfen müsst. Je nach Spielstil könnt ihr Enshrouded als actionlastiges RPG oder als gemütliches Crafting-Adventure spielen.

Schaut ihr mit dem 1.0 Release mal rein oder wart ihr im Early Access schon mit dabei?