Overwatch 2 kommt tatsächlich schon im Oktober und wird kostenlos

12.06.2022 20:14 Uhr

Blizzard ist sehr aktiv gerade beim großen Xbox & Bethesda Showcase. Denn dort haben sie Overwatch 2 mit einem neuen Trailer gezeigt. So gab es neben einigen neuen Spielszenen auch einen neuen Charakter zu sehen.

Aber die größte Überraschung ist ganz klar, dass das Spiel zum Release am 4. Oktober 2022 kostenlos sein wird. Ab diesem Punkt geht das Spiel in einen Early Access. Wie es um Mikrotransaktionen stehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Mehr Infos zu Overwatch 2 gibt es am 16. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit.