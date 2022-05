Paw Patrol: Grand Prix - Macht euch bereit für den Kart-Racer im Cartoon-Universum

19.05.2022 18:16 Uhr

Paw Patrol und Mario Kart ist gerade bei Kindern absolut beliebt. Da erscheint es nur wenig überraschend, dass jetzt ein Kartracer mit den Cartoon-Hunden angekündigt wurde.

In Paw Patrol: Grand Prix schlüpft ihr in die Rolle eurer liebsten Charaktere aus dem Cartoon und rast auf Strecken rund um Adventure Bay. Das Ziel ist es, den Pup Cup zu gewinnen. Insgesamt gibt es 11 Strecken und ihr könnt eure Fahrzeuge individuell zusammenstellen. An einer Konsole können bis zu vier Freunde gemeinsam im Splitscreen spielen.

Paw Patrol: Grand Prix erscheint am 30. September für PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PC