Pentiment - Der Oberbayern-Krimi für Xbox und PC zeigt sich im Launch-Trailer

Pentiment ist ein neues Adventure von Obsidian Entertainment. Das Spiel ist am 15. November Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen. Mit einem verschlafenen Dorf in Oberbayern bedient sich der Titel an einem originellen und ungewöhnlichen Setting. Wir spielen den Wanderkünstler Andreas, der in eine Mordserie verwickelt wird,

Die Handlung erstreckt sich über 25 Jahre und steckt voller Wendungen und unerwarteter Ereignisse. Ob das Spiel etwas taugt, erzählt euch Annika in ihrem Test.