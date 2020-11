von Jonas Gössling,

15.11.2020 12:00 Uhr

Die PlayStation 5 (hier der GamePro-Test) startet ab dem 19. November 2020 eine Woche nach der USA und anderen ausgewählten Ländern ebenfalls in Deutschland. Sonys neueste Konsole setzt dabei auf einen eigenwilligen Look und vielen Verbesserungen im Detail. Das Motto scheint eher Evolution statt Revolution. 4K statt 1080p, schnellere Ladenzeiten und insgesamt einfach mehr Komfort.

Das bedeutet aber nicht, dass die Next-Gen-Neuerungen ausbleiben. Insbesondere der DualSense-Controller lässt uns so tief in einige Titel eintauchen, wie nie zuvor. Was ihr sonst alles über die Hardware wissen solltet, wie es mit der Abwärtskompatibilität aussieht und ob sich der Schritt zur Konsole lohnt, erfahrt in hier knapp zusammengefasst. Den GameStar-Test findet ihr hier, außerdem haben wir auch noch eine ausführliche Besprechung zur Hardware.