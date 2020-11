von Ann-Kathrin Kuhls, Hannes Rossow,

06.11.2020 14:00 Uhr

Schon am 19. November erscheint die PS5 in Deutschland. Aber lohnt sich ein Kauf? Wir hatten die Möglichkeit, Sonys Next-Gen-Konsole schon im Vorfeld auszuprobieren und können euch jetzt endlich davon erzählen. Zusammen mit Hannes von der GamePro deckt Ann-Kathrin alle Themen ab, die uns aufgefallen sind - aber auch die Fragen, die ihr uns unter Artikeln, Videos und auf YouTube gestellt habt.

Wie spielt sich denn ein waschechtes Next-Gen-Spiel wie Marvel's Spider-Man? Kann es sein, dass der Controller das Next-Gen-igste an der ganzen Konsole ist? Und was ist mit praktischen Fragen wie einer 1440p-Auflösung, der Länge der Kabel, und der Stabilität des Kunststoffständers? All das findet ihr bei uns im Video. Viel Spaß!

Artikel im Video:

Hannes' Test zu Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Der komplette PS5-Test

DualSense - Die wirklich wahre Next-Gen

Tobis Fazit zur Xbox Series X