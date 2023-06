Neben einem Open-World-Action-RPG befindet sich gerade auch ein Film zum Manga Sand Land von Akira Toriyama, dem Erfinder von Dragon Ball, in Arbeit. Die Geschichte spielt in einer fernen Zukunft, in der das Wasser versiegt ist und die Überlebenden um die letzten Tropfen kämpfen.

Der fiese König der Menschen hält ein Monopol auf die letzte verbliebene Quelle und bereichert sich an den Nöten seiner Bevölkerung. Der clevere Sheriff Rao wendet sich an den Dämonenkönig, der ihm seinen Sohn Beelzebub zur Seite stellt. Zusammen mit dem Meisterdieb Sheef begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise.