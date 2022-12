Season: A Letter to the Future - Das melancholische Adventure hat einen Release-Termin

In Season: A letter to the future machen wir uns in einer dem Untergang geweihte Welt mit dem Fahrrad auf, um sie in einer Art Fotoalbum zu verwegigen. Menschen, besondere Orte, aber auch Geräuche haltet ihr auf der melancholischen Reise fest.

Der neue Trailer auf den Game Awards 2022 verrät uns dabei den Releasetermin. Am 31. Januar 2023 könnt ihr auf PS4, PS5 und PC losradeln.