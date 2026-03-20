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So bekommt ihr in Crimson Desert einen klassischen Lock On

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So bekommt ihr in Crimson Desert einen klassischen Lock On

Irina Humennik
20.03.2026 | 16:00 Uhr

In Crimson Desert gibt es gleich zwei verschiedene Lock On-Funktionen, aber keine funktioniert so, wie wir es aus vielen anderen Spielen gewohnt sind. Mit der richtigen Einstellungen könnt ihr das aber lösen.
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