Crimson Desert stellt euch die Open World und seine Story vor

In einer dreteiligen Videoreihe will euch Entwickler Pearl Abyss auf den Release von Crimson Desert am 19. März für PS5, Xbox Series X/S und PC vorbereiten.

In diesem Video erfahrt ihr zunächst alles über Hauptcharakter Kliff, den Anfang seiner Geschichte und auch, was es alles in der Spielwelt Pywel für euch zu tun gibt – Spoiler: Vieles!

Zudem wurde im Video enthüllt, dass ihr noch zwei weitere Helden im Action-RPG spielen könnt. Was es genau damit auf sich hat, könnt ihr auf GamePro.de nachlesen.