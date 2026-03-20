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So schaltet ihr die Schnellreise in Crimson Desert frei!

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So schaltet ihr die Schnellreise in Crimson Desert frei!

Irina Humennik
20.03.2026 | 06:15 Uhr

Die Welt von Crimson Desert ist groß. Zum Glück gibt es eine Schnellreise, die uns eine Menge Zeit sparen lässt.

Mehr Details dazu findet ihr hier.
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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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