Crimson Desert: Schnellreise freischalten - so funktioniert der Teleport

So funktioniert die Schnellreise in Crimson Desert.

Die Welt von Crimson Desert ist riesig und um von einem Ort zum anderen zu kommen, sind wir mit Kliff oder den anderen gerne mal eine ganze Weile unterwegs. Zum Glück gibt es ein Schnellreise-System, das uns etwas Zeit sparen kann.

Ab wann ihr die Schnellreise nutzen könnt

Sobald ihr in Kapitel 1 im Verlauf des zweiten Abschnittes zum ersten Mal den Abyss betretet, schaltet ihr dort auch ganz automatisch den ersten Schnellreisepunkt frei. Den könnt ihr fortan von überall auf der Karte als Ziel für einen Teleport auswählen.

0:39 So schaltet ihr die Schnellreise in Crimson Desert frei!

Autoplay

Und so funktioniert's: Um die Funktion zu nutzen, müsst ihr einfach nur die Karte öffnen, per Druck auf R3 auf die Abyss-Ansicht umschalten und dann den Schnellreisepunkt anwählen und wenige Augenblicke später seid ihr da.

Ab diesem Moment könnt ihr auch weitere Schnellreiseziele im Abyss, aber auch am Boden der Spielwelt entdecken.

Auf der Karte verstecken sich die Teleport-Plattformen (Abyss Nexus) hinter weißen Fragezeichen-Markierungen und um sie freizuschalten, reicht ein kurzer Besuch aus. Wichtig ist, dass ihr hier nur selten direkt am Wegesrand fündig werdet – schaut euch daher immer genau danach um.

Zwei wichtige Infos

Wenn ihr mit L1+R1 euer Schwert nach oben streckt, könnt ihr außerdem auch Abyss-Elemente – und dazu gehören neben Artefakten auch die Plattformen – als Lichtschimmer in der Welt entdecken.

Außerdem gibt es noch Abyss-Grenzsteine, die per Schnellreise besucht werden können. Die schmalen Säulen lohnen sich zusätzlich, weil sich in ihnen auch immer ein Abyss-Artefakt befindet, das ihr etwa zum Freischalten neuer Skills nutzen könnt.

Ist mal kein Teleportpunkt in der Nähe eures Ziels am Boden verfügbar, schaut unbedingt auch im Abyss nach. Von dort aus könnt ihr von oben abspringen und im Flug einiges an Strecke zurücklegen. Das ist anfangs vor allem für das Camp eine super Sache, weil schräg darüber ein Abyss Nexus in den Wolken hängt.

Mit diesem Trick könnt ihr auch ohne Abyss teleportieren

Ein weiterer Trick, um die ein oder andere Reise schneller abzuschließen, ist der Wechsel auf einen anderen Charakter. Im Verlauf der Geschichte schaltet ihr nämlich zwei weitere spielbare Streiter*innen frei.

Diese stehen häufig im Camp und somit könnt ihr über den Wechsel entsprechend auch ohne Umwege dahin springen.

Wollt ihr von dort aus dann eine Quest erledigen, die ihr nur mit Kliff abschließen könnt, ist das zudem gar kein Problem - in dem Fall wird der Hauptcharakter einfach zur Quest gerufen.

Generell empfehlen wir euch aber auch, regelmäßig mit dem Pferd oder gar zu Fuß zu reisen, da sich die Erkundung unglaublich lohnt und ihr unterwegs viele coole Abenteuer erleben könnt. Wenn ihr auf dem Weg zu eurem Ziel also noch unentdeckte Landstriche durchstreifen könnt, solltet ihr das unbedingt tun.