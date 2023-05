So sieht der Story-Modus von Final Fantasy 16 aus: Einfache aber trotzdem coole Kämpfe

Mit Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni der nächste große Ableger der beliebten JRPG-Serie für die PS5. Die PC-Fassung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Zum ersten Mal in der Serie kommt dabei ein komplett in Echtzeit ablaufendes Action-Kampfsystem zum Einsatz.

Wer Probleme mit der schnellen und teilweise fordernden Steuerung hat oder einfach nur die Geschichte des High-Fantasy-Abenteuers erleben möchte, kann den Story-Modus nutzen. Dieser bietet viele Features, die euch die Reise durch die Welt von Valisthea erleichtern und kann umfassend angepasst werden.

So könnt ihr einstellen, dass alle Attacken und Kombos durch nur einen Knopf ausgelöst werden. Das Ausweichen und Blocken könnt ihr komplett dem Spiel überlassen, wenn ihr das möchtet. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, den Zeitraum für Blocks und Dash-Manöver zu vergrößern und euch die jeweilige Taste einblenden zu lassen.

