Final Fantasy 16 Schwierigkeitsgrad: Ja, Kämpfe sind fordernd - aber so macht ihr's euch einfacher

Final Fantasy 16 stellt Items für euch bereit, die euch das Kämpfen erleichtern.

Bietet Final Fantasy 16 klassische Schwierigkeitsgrade? Um es kurz zu machen: Nein. Final Fantasy 16 lässt sich nicht auf "einfach", "normal" oder "schwer" spielen, sondern bietet einen festen Schwierigkeitsgrad.



Um Action-Fans anzusprechen und das RPG gleichzeitig für Neulinge und Story-Genießer*innen zugänglich zu machen, hat sich Square Enix allerdings eine spannende Alternative einfallen lassen.

So könnt ihr Final Fantasy 16 in folgenden zwei Modi spielen:

Action-Modus Vereinfachter Modus dank Accessoires

Action-Modus - für alle, die eine Herausforderung suchen

Im Action-Modus bekommt ihr die volle Ladung Final Fantasy 16 und könnt das Kampfsystem voll ausreizen. Hier führt alle möglichen Aktionen von Clive im Kampf manuell aus.

Multitasking par excellence: Angreifen, Ausweichen, Heilen Kombos aufs Parkett legen und eurem Hund Torgal Befehle erteilen – all das erledigt ihr beim Kämpfen per Knopfdruck. Weil ihr es meistens mit mehreren Gegnern auf einen Schlag zu tun bekommt, ist konstant euer spielerisches Geschick und das richtige Timing beim Ausführen euer Aktionen gefordert.

Im Action-Modus fühlen sich Kämpfe deshalb oftmals wie eine Tanz-Choreografie an und erinnern damit sogar ein wenig an Hack&Slash-Spiele wie Devil May Cry 5.

Der ständige Wechsel zwischen Angreifen, Ausweichen, Heilen und Co. könnte Neulinge und Action-Muffel schnell überfordern. Aber genau für diese Gruppe an Spieler*innen gibt es die sogenannten "Timely Accessoires", die wir euch weiter unten vorstellen.

Vereinfachter Modus - für alle, die die Story genießen wollen

Ihr könnt euch die Kämpfe erheblich vereinfachen, indem ihr Timely Accessoires ausrüstet und damit quasi vom Action-Modus in den vereinfachten Modus wechselt.

Helfende Accessoires im Überblick

Ring of Timely Healing - Clive heilt sich automatisch

- Clive heilt sich automatisch Ring of Timely Evasion - Clive weicht automatisch Angriffen aus

- Clive weicht automatisch Angriffen aus Ring of Timely Strikes - Kombos werden automatisch ausgeführt, indem wir die Viereck-Taste drücken

- Kombos werden automatisch ausgeführt, indem wir die Viereck-Taste drücken Ring of Timely Focus - Kurz bevor uns ein gegnerischer Angriff trifft, verlangsamt sich die Zeit und wir können mit R1 ausweichen

- Kurz bevor uns ein gegnerischer Angriff trifft, verlangsamt sich die Zeit und wir können mit R1 ausweichen Ring of Timely Assistance - Wir müssen unserem Hund Torgal keine manuellen Befehle geben, er attackiert Gegner und heilt uns automatisch

Während unseres Anspieltermins standen die oben genannten fünf Accessoires zur Auswahl, ob es darüber hinaus noch mehr geben wird, ist nicht bekannt.

Die Items sind von Anfang an verfügbar und können direkt im Menü an- oder wieder abgelegt werden. Dabei könnt ihr allerdings nur bis zu zwei Accessoires gleichzeitig ausrüsten. Ihr müsst euch also gut überlegen, welche ihr wählt. Ganz so einfach macht es uns FF16 also doch nicht.

Jedoch merken wir beim Kämpfen mit ausgerüsteten Timely Accessoires direkt einen Unterschied: Insbesondere das automatische Ausweichen und die automatischen Hunde-Befehle helfen enorm.

Vierbeiner Torgal attackiert Gegner mit entsprechendem Ring von selbst und ist damit eine weitere KI-Hilfe im Kampf, die wir nicht zusätzlich befehligen müssen. Zudem heilt uns das Tier, wenn unsere LP niedrig sind. Praktisch, so können wir uns voll und ganz auf Clives Kombos und Attacken konzentrieren.

Die Stärke unserer Feinde können wir übrigens nicht anpassen. Dank der Timely Accessoires lässt sich lediglich regulieren, inwieweit uns das Kampfsystem fordern soll.

Final Fantasy 16 - Release und Anspiel-Fazit

Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni 2023 zeitexklusiv für die PS5. Im Rahmen eines Anspiel-Events konnten wir uns bereits circa drei Stunden lang mit dem neuen Kampfsystem austoben. Unsere GamePro-Preview zu Final Fantasy 16 lest ihr hier.

