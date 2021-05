Spielestudio: Trailer enthüllt den Spielebaukasten für die Switch

06.05.2021 08:00 Uhr

Mit dem Spielestudio (engl. Game Builder Garage) bringt Nintendo am 11. Juni einen Spiele-Editor in den eShop, mit dem ihr euch eure eigenen kleinen Spiele basteln könnt. In mehreren kleinen Lektionen lernt ihr spielerisch die Grundlagen der Spieleentwicklung und könnt euch alternativ im freien Baumodus austoben. Wichtiger Bestandteil sind dabei die sogenannten Nodon-Wesen, durch deren Verbindung ihr einzelne Zusammenhänge herstellt (zum Beispiel für Steuerungsaktionen) oder Texturen anpasst. Dadurch können Spiele jedweden Genres entstehen, die sie dann online auch mit der Welt teilen lassen.