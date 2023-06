The Crew: Motorfest - Vorschau-Video mit erstem Gameplay aus The Crew 3

Motorfest ist eigentlich The Crew 3 doch schon der neue Name deutet an, dass sich die Serie stärker in Richtung Forza Horizon orientiert. Wir konnten das neue Rennspiel von Ubisoft jetzt ausprobieren und zeigen im Vorschau-Video erstes Gameplay und erklären die Neuerungen.

The Crew Motorfest soll am 14. September 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und die Xbox-Series-Konsolen rauskommen und auch über Amazon Luna spielbar sein.