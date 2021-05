The Last of Us Part 2 - Trailer kündigt 60fps-Patch für PS5 an

20.05.2021 08:40 Uhr

The Last of Us Part 2 bekommt endlich den langersehnten PS5-Patch - zumindest einen Teil davon. Dank Update 1.08 ist Naughty Dog Action-Adventure ab sofort in 60 Bildern pro Sekunde auf der neuesten Sony-Konsole spielbar. Gleichzeitig verspricht Sony, dass uns in Zukunft noch weitere Verbesserungen für The Last of Us Part 2 erwarten.

Alle Infos zum neuesten TloU 2-Patch findet ihr in einem separaten GamePro-Artikel.